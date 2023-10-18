МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Расходы в связи с необходимостью изменить дизайн новых банкнот номиналом 1000 рублей не превысят нескольких сот миллионов рублей, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей

В РПЦ оценили решение ЦБ изменить дизайн новой купюры в 1000 рублей

Банк России в понедельник представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Но ранее в среду он сообщил, что доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, принято решение остановить ее выпуск, в широкое обращение она не поступила.

"Можно оценить ущерб, связанный с изменением дизайна, в несколько сот миллионов рублей, вряд ли более миллиарда", — полагает эксперт.

Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.

На церкви, которая была разграблена в советское время и в постсоветское — отремонтирована, до сих пор не установлен православный крест. На купюре церковь изображена без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама).