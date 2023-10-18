МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Расходы в связи с необходимостью изменить дизайн новых банкнот номиналом 1000 рублей не превысят нескольких сот миллионов рублей, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В РПЦ оценили решение ЦБ изменить дизайн новой купюры в 1000 рублей

Банк России в понедельник представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Но ранее в среду он сообщил, что доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, принято решение остановить ее выпуск, в широкое обращение она не поступила.

"Можно оценить ущерб, связанный с изменением дизайна, в несколько сот миллионов рублей, вряд ли более миллиарда", — полагает эксперт.

Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.

На церкви, которая была разграблена в советское время и в постсоветское — отремонтирована, до сих пор не установлен православный крест. На купюре церковь изображена без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама).