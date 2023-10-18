МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Правительство России дополнительно направит российским предприятиям 5 миллиардов рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду. Мишустин оценил идею введения изменений в систему образования

Глава правительства напомнил, что за последние четыре года было выделено почти 50 миллиардов рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Средства получили более 300 проектов, значимых для социально-экономического развития страны и достижения технологического суверенитета.

"Дополнительно направим отечественным предприятиям 5 миллиардов рублей на создание и внедрение высокотехнологичной продукции. Это позволит профинансировать около 70 важных инициатив, в том числе в станкостроении, в тяжелой, в транспортной и нефтегазовой промышленности", — сказал Мишустин.

"Такие разработки востребованы на российском рынке, и мы рассчитываем, что в ближайшие четыре года выручка от их реализации превысит 300 млрд рублей по всем проектам, получившим государственную поддержку", — подчеркнул премьер.

Более того, дополнительные средства будут выделены на закупку 300 автобусов для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, указал политик.

Он отметил, что для обновления парка общественного транспорта в регионах правительство реализует комплекс мероприятий в рамках соответствующего нацпроекта, а также с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

"Благодаря таким механизмам субъекты получили более 1 тысячи единиц современного и безопасного подвижного состава. Сегодня мы направим средства на закупку порядка 300 автобусов малого, среднего и большого класса для Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", — сообщил Мишустин.

По его словам, новый транспорт выйдет на улицы в этих регионах уже в этом году.