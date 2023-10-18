МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Европейский центральный банк в среду сделал еще один шаг в сторону запуска цифрового евро, который позволит жителям 20 стран, пользующихся единой европейской валютой, безопасно осуществлять электронные платежи без комиссий. В ЕЦБ ждут снижения процентных ставок в весьма отдаленной перспективе

"Следующая фаза введения цифрового евро, то есть фаза подготовки, начнется 1 ноября 2023 года и будет длиться два года", — сообщил ЕЦБ, добавив, что она будет включать в себя некоторое "тестирование и экспериментальную базу".