2023-10-18T17:11:43+03:00
2023-10-18T17:11:43+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20231018/842018521.html
ЕЦБ начнет подготовку к запуску цифрового евро
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Европейский центральный банк в среду сделал еще один шаг в сторону запуска цифрового евро, который позволит жителям 20 стран, пользующихся единой европейской валютой, безопасно... ПРАЙМ, 18.10.2023
валюта, рынки, финансы, новости, ес, ецб, еврозона, цифровой евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Европейский центральный банк в среду сделал еще один шаг в сторону запуска цифрового евро, который позволит жителям 20 стран, пользующихся единой европейской валютой, безопасно осуществлять электронные платежи без комиссий.
"Следующая фаза введения цифрового евро, то есть фаза подготовки, начнется 1 ноября 2023 года и будет длиться два года", — сообщил ЕЦБ, добавив, что она будет включать в себя некоторое "тестирование и экспериментальную базу".