МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. В следующем году 210 тысяч человек смогут получить накопительную пенсию, почти в два раза больше, чем в этом, пишут "Известия" со ссылкой на проект бюджета Соцфонда на ближайшие три года. Пенсия за выслугу лет в 2023 году: кто имеет право, как увеличить размер

Министерство труда сообщило изданию "Известия", что рост объясняется увеличением числа граждан, достигающих возраста назначения выплат. На них могут рассчитывать граждане 1967 года рождения и моложе, а также те, за кого работодатель делал дополнительные взносы в 2002-2013 годах. При этом средний размер страховой пенсии неработающим гражданам составит 23,4 тысяч рублей. Расходы на них увеличатся на 12 процентов, до 10 триллионов, однако это не скажется на состоянии казны фонда.

В начале следующего года число получателей накопительной пенсии составит 209,9 тыс. человек, а к 2026 году ожидается, что этот показатель увеличится до 362,2 тыс. человек, отмечает издание.

Накопительная пенсия представляет собой ежемесячную выплату, которая основана на пенсионных накоплениях, образованных из страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Пенсия выдается только тем, за кого работодатель вносил средства на индивидуальные накопительные счета. Управляют накопительной пенсией негосударственные пенсионные фонды или СФР.

С 2014 года по 2025 году действует "заморозка" накопительной пенсии, что означает, что работодатель уже не может направлять средства на накопительный счет работника. Для расчета размера накопительной пенсии используется формула, в которой сумма пенсионных накоплений делится на 264 месяца. По прогнозу, средний размер накопительной пенсии в 2024 году составит 1605 рублей, в 2025 году — 1898 рублей, а в 2026 году — 2142 рубля. В январе 2023 года средний размер составлял 1420 рублей, объясняет издание.