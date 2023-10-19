МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Несколько правительственных инициатив, в том числе и проект повышения минимального размера оплаты труда до 19 242 рублей в 2024 году предложил принять в первом чтении комитет Госдумы по труду, сообщил корреспондент РИА Новости. Правительство внесло законопроект об увеличении МРОТ с 2024 года

Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.

Комитет также поддержал законопроект об установлении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2024 год, который предусматривает его сохранение на уровне 264 месяцев (22 года).

Относительно тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, комитет рекомендовал сохранить действие 32 страховых тарифов на ближайшие три года.

Также была рекомендована инициатива по увеличению пенсий неработающим пенсионерам, которая предусматривает увеличение пенсионного коэффициента до 133,05 рубля.

На заседании комитета в четверг его члены проголосовали за соответствующие инициативы.