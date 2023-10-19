МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Соотношение государственного долга Великобритании к ВВП за последние 15 лет выросло в три раза, что стало рекордным для мирного времени увеличением за последние 300 лет, сообщил в четверг аналитический центр Resolution Foundation. Минфин: допсредства не понадобятся на обслуживание госдолга в этом году

"Несколько экономических кризисов за последние 15 лет, случающихся раз в жизни, вкупе со слабым ростом в периодах между ними привели к быстрому росту уровня долга в Великобритании. За этот период соотношение долга к ВВП выросло втрое — с 36% в 2007 году до почти 100%. Это крупнейшее для мирного времени увеличение долга за более чем 300 лет фискальных данных", — сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте центра.

Власти Британии сосредоточены на решении краткосрочных проблем, связанных с повышением процентных ставок, при этом каждое увеличение на 1 процентный пункт приводит к росту государственных заимствований примерно 15 миллиардов фунтов стерлингов, отмечают аналитики.

Если Британия продолжит повышать процентную ставку, уровень госдолга в течение 50 лет достигнет 140% ВВП. Это также осложнит обслуживание долга – его стоимость может вырасти до 5% ВВП. Это станет рекордом более чем за 70 лет и превысит совместный бюджет министерств энергетики, обороны и транспорта, говорится в материале.

Аналитический центр отмечает, что для борьбы с непредвиденным ростом госдолга правительство должно полностью пересмотреть макроэкономическую политику, которая по большей части остается неизменной с 1990-х годов. В частности, аналитики призывает власти Британии пересмотреть подход к кредитно-денежной и фискальной политике для поддержки экономики в периоды спада.