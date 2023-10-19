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2023
https://1prime.ru/finance/20231019/842028161.html
Мишустин заявил о работе Центробанка над доступностью расчетов бизнеса
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Правительство России совместно с Центробанком готовит системные решения в области расчетов российских компаний с зарубежными контрагентами, которые увеличат доступность таких... ПРАЙМ, 19.10.2023
финансы, экономика, новости, россия, правительство, расчеты, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Правительство России совместно с Центробанком готовит системные решения в области расчетов российских компаний с зарубежными контрагентами, которые увеличат доступность таких процессов, сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии форума "Сделано в России".
Во время выступления Мишустин подчеркнул, что очень многие страны хотят вести бизнес с Россией, торговать и инвестировать. Премьер-министр выразил уверенность, что России с партнерами удастся обеспечить доступ к внешним рынкам за счет собственной инфраструктуры.
"Наши компании находят возможности рассчитаться с контрагентами – вопреки всем ограничениям. Готовим совместно с Центральным банком системные решения в этой области. Они увеличат доступность расчетов. Что же касается страхования – как морского, так и кредитного – то российские услуги в таких сферах продолжают работать. Почти со всеми ключевыми покупателями можно совершать сделки и доставлять продукцию в срок", — сказал Мишустин.