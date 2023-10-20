МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Ozon принял решение провести делистинг своих американских депозитарных акции (ADS) с американской фондовой биржи Nasdaq и планирует до 30 октября подать форму, запускающую эту процедуру, сообщает компания. Ozon запускает онлайн-продажу автомобилей на своей площадке

"Мы приняли решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи, поскольку мы исчерпали все доступные возможности для подачи апелляций на решение о делистинге. У нас нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на Nasdaq будет возобновлена. Этот шаг направлен на снижение затрат, связанных с предоставлением отчетности по стандартам комиссии по ценным бумагам и биржам США", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания уже уведомила американскую биржу о намерении добровольно исключить свои ADS из списка Nasdaq Global Select Market и снять их с регистрации в комиссии по ценным бумагам и биржам США.

"Компания планирует подать форму 25F, которая запускает процедуру добровольного делистинга, в Комиссию по ценным бумагам и биржам США до 30 октября 2023 года. При этом решение об исключение ценных бумаг из биржевого списка Nasdaq вступит в силу не ранее чем через десять дней после подачи формы", — добавляется в сообщении.