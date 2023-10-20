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Ozon принял решение провести делистинг с американской фондовой биржи Nasdaq
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Ozon принял решение провести делистинг своих американских депозитарных акции (ADS) с американской фондовой биржи Nasdaq и планирует до 30 октября подать... ПРАЙМ, 20.10.2023
рынки, финансы, экономика, новости, россия, ozon, делистинг, nasdaq
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Ozon принял решение провести делистинг своих американских депозитарных акции (ADS) с американской фондовой биржи Nasdaq и планирует до 30 октября подать форму, запускающую эту процедуру, сообщает компания.
"Мы приняли решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи, поскольку мы исчерпали все доступные возможности для подачи апелляций на решение о делистинге. У нас нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на Nasdaq будет возобновлена. Этот шаг направлен на снижение затрат, связанных с предоставлением отчетности по стандартам комиссии по ценным бумагам и биржам США", — говорится в сообщении.
Отмечается, что компания уже уведомила американскую биржу о намерении добровольно исключить свои ADS из списка Nasdaq Global Select Market и снять их с регистрации в комиссии по ценным бумагам и биржам США.
"Компания планирует подать форму 25F, которая запускает процедуру добровольного делистинга, в Комиссию по ценным бумагам и биржам США до 30 октября 2023 года. При этом решение об исключение ценных бумаг из биржевого списка Nasdaq вступит в силу не ранее чем через десять дней после подачи формы", — добавляется в сообщении.