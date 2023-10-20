МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Платежи из России в Индию к концу года могут проходить быстрее: скорость сократится до 1-2 часов, заявил в ходе форума "Сделано в России" управляющий филиалом Сбербанка в Индии Иван Носов. Сбербанк начал продавать бриллианты для украшений или инвестиций

"Все платежи, это там сотни платежей в день, они проходят там максимум на следующий день в любой индийский банк, так как мы являемся участниками индийской платёжной системы… Ну, и должен сказать, что благодаря той автоматизации, которая сейчас идет, во что мы сейчас инвестируем, большая часть платежей к концу года будет идти один час, два часа", — отметил Носов.

Он подчеркнул, что платеж, который будет отправляться из России, будет оказываться на счете любого индийского поставщика. "Это возможно благодаря тому, что в этих платежах нет никаких посредников. Никого здесь нет кроме собственной российской платёжной системы и индийской", — отметил Носов.

Глава индийского филиала Сбербанка также отметил, что Индию не надо рассматривать просто как рынок сбыта товара, но и как рынок инвестиций. Также стоит начать делать свой товар в Индии, совместно с местными партнерами. Кроме того, для российских экспортеров, у которых есть трудности с экспортом в третьей страны, "это может стать возможным через Индию". Дело в том, что попав в страну, товар уже станет индийским, а к "индийским товарам ни у кого нет… аллергии".

Однако, основные проблемы бизнеса в Индии, это не платежи, а малое количество информации о тех перспективах, которые есть на этих рынках, заключил Носов.