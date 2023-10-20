МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Минфин Украины сообщил, что за последние 9 месяцев расходы на военные нужды превысили 34 миллиарда долларов, составив почти 60% расходной части госбюджета. Деньги бесполезны. Украине уже ничем не помочь

Как сообщил накануне украинский депутат Ярослав Железняк, в стране подписан законопроект об увеличении расходов бюджета в 2023 году на 322,6 миллиарда гривен (более 8,8 миллиарда долларов) с рекордными тратами на безопасность и оборону.

"За первые 9 месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1255,4 миллиарда гривен (более 34,3 миллиарда долларов), или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минфина.

Отмечается, что средства были направлены на денежное довольствие для военных и полицейских, приобретение техники и вооружения, а также на медицинское обеспечение.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.