МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Действующий рекорд по выдачам ипотеки в России в 5,7 триллиона рублей, достигнутый в 2021 году, будет побит уже в октябре, при этом в последние месяцы года объемы выдач таких кредитов могут снизиться как минимум на четверть, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Выдачи ипотеки в России в сентябре побили рекорд августа

По данным ЦБ, выдачи ипотеки в России в сентябре побили рекорд августа, достигнув 955 миллиардов рублей. В последний месяц лета было выдано 849 миллиардов рублей таких кредитов. По итогам девяти месяцев, согласно данным регулятора, объем выданной ипотеки составил почти 5,5 триллионов рублей.

"Благодаря очень удачному третьему кварталу действующий рекорд выдачи ипотеки (5,7 триллиона) будет обновлен уже по итогам 10 месяцев, а за 2023 год объем выдачи может превысить 6,5 триллиона рублей", — отмечает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

В четвертом квартале, по прогнозам НКР, рынок ипотеки ждет заметное охлаждение как раз из-за досрочной реализации части спроса и рекордных объемов выдачи в третьем квартале.

"В ноябре-декабре ипотечные выдачи могут упасть на 25-30% относительно характерного для завершившейся части 2023 года среднемесячного уровня. С октября заработали достаточно консервативно повышенные надбавки к риск-весам ипотечных кредитов с неоптимальными параметрами, что и станет одной из основных причин торможения выдач", — полагает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.

Тем не менее, указывает эксперт, возможен отложенный характер воздействия этих мер на рынок, поскольку в октябре еще будут выдаваться кредиты по одобренным сентябрьским заявкам. Но все равно результат октября будет уже заметно ниже, чем в сентябре, добавил Беликов.