МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В течение последних двух лет доля россиян, которые ощущают нехватку полученной на основном месте работы зарплаты на удовлетворение основных потребностей, увеличилась на 20 процентных пунктов, сообщил РБК со ссылкой на данные опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Исследование показало, у скольких россиян в 2023 году увеличились доходы

Сообщается, что в 2021 году о такой нехватке заявляли 25% участников опроса, в этом году их доля выросла до 45%.

Также отмечается, что 36% респондентов указали, что зарплата с трудом покрывает их основные нужды (в 2021 году — 39%).

Доля лиц, которым в 2023 году зарплата позволяет приобрести все необходимое, составила 20%, а в 2022 году их было 36%.

Кроме того, результаты опроса показали, какой суммы в месяц не хватает россиянам для покрытия основных нужд. Так, 21% указали сумму в 15 тысяч рублей, 23% — до 20 тысяч рублей, 56% — более 20 тысяч рублей.

В региональной разбивке о достаточности зарплаты, как правило, заявляли респонденты, проживающие в Москве (26%), Томской области (24%), Татарстане и Приморском крае (по 23%).