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Госдума рассмотрит бюджет 26 октября
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Госдума рассмотрит проект бюджета 26 октября, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. "Что касается законопроектов, то самое важное — это проект бюджета на 24 (год),... ПРАЙМ, 23.10.2023
финансы, новости, госдума, бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Госдума рассмотрит проект бюджета 26 октября, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Что касается законопроектов, то самое важное — это проект бюджета на 24 (год), плановый период 25-26 годов. И бюджеты негосударственных фондов. Мы все это будем рассматривать в четверг (26 октября). Предположительно время рассмотрения — шесть с половиной часов, может быть и больше", — сообщил Жуков журналистам.