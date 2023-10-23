МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Госдума рассмотрит проект бюджета 26 октября, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. СМИ: в проекте бюджета Германии недостаточно средств на помощь Украине

"Что касается законопроектов, то самое важное — это проект бюджета на 24 (год), плановый период 25-26 годов. И бюджеты негосударственных фондов. Мы все это будем рассматривать в четверг (26 октября). Предположительно время рассмотрения — шесть с половиной часов, может быть и больше", — сообщил Жуков журналистам.