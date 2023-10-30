МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Минфин пока не обсуждал повышение первого взноса по льготной ипотеке, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в кулуарах Международного таможенного форума. Банки начали отказывать россиянам в ипотеке по ранее одобренным условиям

"Мы встревожены ростом популярности этих всех программ (программ льготной ипотеки — прим. ред.). В практическом смысле не обсуждалось, но с точки зрения оценки ситуации Банком России я согласен", — сказал он.

По его мнению, госпрограмму на жилье в новостройках не надо продлевать.

В минувшую пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ видит риски перегрева на российском ипотечном рынке и выступает за дальнейшее повышение первоначального взноса по льготной ипотеке.

Правительство России ранее в сентябре повысило до 20% минимальный первоначальный взнос по ряду госпрограмм ипотеки, в том числе на самые популярные льготные кредиты на жилье в новостройках под 8%.

Международный таможенный форум проходит 30-31 октября 2023 года. РИА Новости является стратегическим информационным партнером форума.