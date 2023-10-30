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2023-10-30T13:57:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231030/842119110.html
Минфин согласился с ЦБ по ситуации с льготной ипотекой
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Минфин пока не обсуждал повышение первого взноса по льготной ипотеке, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в кулуарах Международного таможенного форума. "Мы... ПРАЙМ, 30.10.2023
финансы, новости, минфин рф, банк россии, льготная ипотека, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Минфин пока не обсуждал повышение первого взноса по льготной ипотеке, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в кулуарах Международного таможенного форума.
"Мы встревожены ростом популярности этих всех программ (программ льготной ипотеки — прим. ред.). В практическом смысле не обсуждалось, но с точки зрения оценки ситуации Банком России я согласен", — сказал он.
По его мнению, госпрограмму на жилье в новостройках не надо продлевать.
В минувшую пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ видит риски перегрева на российском ипотечном рынке и выступает за дальнейшее повышение первоначального взноса по льготной ипотеке.
Правительство России ранее в сентябре повысило до 20% минимальный первоначальный взнос по ряду госпрограмм ипотеки, в том числе на самые популярные льготные кредиты на жилье в новостройках под 8%.
Международный таможенный форум проходит 30-31 октября 2023 года. РИА Новости является стратегическим информационным партнером форума.