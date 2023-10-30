БРЮССЕЛЬ, 30 окт — ПРАЙМ. Евросоюз планирует инвестировать шесть миллиардов евро в реформы в странах Западных Балкан с целью их последующего вступления в союз, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕС стремится к единству, несмотря на Венгрию и Словакию, пишет СМИ

"Так как такие реформы никогда не проходят просто, то потребуются дополнительные инвестиции, поэтому мы предложили шесть миллиардов для Западных Балкан для реформ и инвестирования", — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Скопье, которая транслировалась на сайте Евросоюза.

По мнению главы Еврокомиссии, уже существует успешный опыт инвестиций в реформы в рамках ЕС для его членов через проект Next Generation EU. Урсула фон дер Ляйен также посетила Северную Македонию, которая является кандидатом на вступление в Евросоюз с 2005 года. Фон дер Ляйен отметила прогресс страны, указав, что ей необходимо сделать еще большие усилия, включая укрепление экономики. Глава ЕК выразила надежду, что Северная Македония также откроет свою экономику для соседних стран, проведет реформы в деловой среде, государственном управлении, судебной системе и будет продолжать бороться с коррупцией.

В число западнобалканских стран, официально являющихся кандидатами на вступление в Евросоюз, входят Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория.