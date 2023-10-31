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2023
https://1prime.ru/finance/20231031/842128156.html
В Литве раскрыли, куда США потратили финансовую помощь для Украины
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Большая часть американской финансовой помощи, выделенной на нужды Украины, была потрачена в США, сообщило издание Politico со ссылкой на заявление главы МИД Литвы Габриэлюса... ПРАЙМ, 31.10.2023
финансы, экономика, новости, украина, сша, финансы, литва
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Большая часть американской финансовой помощи, выделенной на нужды Украины, была потрачена в США, сообщило издание Politico со ссылкой на заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.
"Большая часть денег, которые были потрачены на Украину, были на самом деле потрачены в США", — приводит издание слова главы внешнеполитического ведомства.
По словам Ландсбергиса, европейские политики отправятся в США, чтобы убедить американцев продолжить оказывать помощь Украине, вопреки заявлениям Республиканской партии о сокращении финансирования Киева.