МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Большая часть американской финансовой помощи, выделенной на нужды Украины, была потрачена в США, сообщило издание Politico со ссылкой на заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Украина зависит от США, но продолжает просить деньги, заявила конгрессвуман

"Большая часть денег, которые были потрачены на Украину, были на самом деле потрачены в США", — приводит издание слова главы внешнеполитического ведомства.

По словам Ландсбергиса, европейские политики отправятся в США, чтобы убедить американцев продолжить оказывать помощь Украине, вопреки заявлениям Республиканской партии о сокращении финансирования Киева.