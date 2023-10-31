МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Большая часть американской финансовой помощи, выделенной на нужды Украины, была потрачена в США, сообщило издание Politico со ссылкой на заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне

Украина зависит от США, но продолжает просить деньги, заявила конгрессвуман

"Большая часть денег, которые были потрачены на Украину, были на самом деле потрачены в США", — приводит издание слова главы внешнеполитического ведомства.

По словам Ландсбергиса, европейские политики отправятся в США, чтобы убедить американцев продолжить оказывать помощь Украине, вопреки заявлениям Республиканской партии о сокращении финансирования Киева.