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2023
https://1prime.ru/finance/20231031/842128174.html
Гонконг впервые за пять месяцев снизил импорт российского золота
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Гонконг в сентябре сократил импорт российского золота впервые за пять месяцев, при этом стоимость импорта находится вблизи исторических максимумов, следует из данных гонконгской... ПРАЙМ, 31.10.2023
финансы, новости, россия, гонконг, золото
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Гонконг в сентябре сократил импорт российского золота впервые за пять месяцев, при этом стоимость импорта находится вблизи исторических максимумов, следует из данных гонконгской статслужбы.
Так, в сентябре Гонконг закупил у России золото на 813 миллионов долларов (порядка 13,7 тонн), что на 8% меньше результата в августе, когда была зафиксирована максимальная за всю историю стоимость импорта.
Последний раз сокращение импорта драгметалла было в апреле этого года, однако тогда закупки рухнули сразу на 42%.
Всего с начала года гонконгские компании приобрели у России золота на 4,3 миллиарда долларов, что в 7,6 раза больше прошлогоднего показателя за январь-сентябрь в 570 миллионов долларов.