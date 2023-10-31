МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Гонконг в сентябре сократил импорт российского золота впервые за пять месяцев, при этом стоимость импорта находится вблизи исторических максимумов, следует из данных гонконгской статслужбы. Всемирный золотой совет зафиксировал снижение спроса на золото

Так, в сентябре Гонконг закупил у России золото на 813 миллионов долларов (порядка 13,7 тонн), что на 8% меньше результата в августе, когда была зафиксирована максимальная за всю историю стоимость импорта.

Последний раз сокращение импорта драгметалла было в апреле этого года, однако тогда закупки рухнули сразу на 42%.

Всего с начала года гонконгские компании приобрели у России золота на 4,3 миллиарда долларов, что в 7,6 раза больше прошлогоднего показателя за январь-сентябрь в 570 миллионов долларов.