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2023
https://1prime.ru/finance/20231031/842133708.html
Аналитик предрек рост цен на товары и услуги после повышения платы за 4G
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Повышение платы за использование 4G в России приведет к росту цен на товары и услуги в ближайшие два года, сообщил ведущий аналитик и владелец компании Mobile Research Group,... ПРАЙМ, 31.10.2023
финансы, экономика, новости, россия, телеком, связь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Повышение платы за использование 4G в России приведет к росту цен на товары и услуги в ближайшие два года, сообщил ведущий аналитик и владелец компании Mobile Research Group, Эльдар Муртазин.
Сейчас операторы платят государству 15-17 миллиардов евро в год, но этот платеж может возрасти примерно до 30 миллиардов. «По сути, они хотят привлечь в бюджет страны 20 миллиардов рублей дополнительно для реализации социальных проектов. Но эти 20 миллиардов рублей означают, что все мы должны будем платить за связь больше. При этом государство, с другой стороны, ограничивает операторов в росте цен на связь», — заметил эксперт.
По словам Муртазина, ожидается, что по новой методике расчета тарифов плата за использование частот LTE увеличится в десять раз, что повлечет за собой рост цен на связь, а также на все товары и услуги в стране. Это может негативно сказаться на логистике и других отраслях, зависимых от связи.
Однако количество компаний, предоставляющих телекоммуникационные услуги, и число абонентов, скорее всего, не уменьшится, так как связь является ключевой технологией.