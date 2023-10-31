МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Повышение платы за использование 4G в России приведет к росту цен на товары и услуги в ближайшие два года, сообщил ведущий аналитик и владелец компании Mobile Research Group, Эльдар Муртазин. Мобильные операторы отметили рост популярности мессенджеров у россиян

Сейчас операторы платят государству 15-17 миллиардов евро в год, но этот платеж может возрасти примерно до 30 миллиардов. «По сути, они хотят привлечь в бюджет страны 20 миллиардов рублей дополнительно для реализации социальных проектов. Но эти 20 миллиардов рублей означают, что все мы должны будем платить за связь больше. При этом государство, с другой стороны, ограничивает операторов в росте цен на связь», — заметил эксперт.

По словам Муртазина, ожидается, что по новой методике расчета тарифов плата за использование частот LTE увеличится в десять раз, что повлечет за собой рост цен на связь, а также на все товары и услуги в стране. Это может негативно сказаться на логистике и других отраслях, зависимых от связи.

Однако количество компаний, предоставляющих телекоммуникационные услуги, и число абонентов, скорее всего, не уменьшится, так как связь является ключевой технологией.