2023-10-31T17:16:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20231031/842134160.html
Фицо назвал условия финансовой поддержки Украины
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Помощь Украине не должна осуществляться за счет снижения финансирования европейских аграриев, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Вопросы, которые входят в компетенцию... ПРАЙМ, 31.10.2023
финансы, экономика, новости, украина, финансы, словакия, помощь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРАТИСЛАВА, 31 окт — ПРАЙМ. Помощь Украине не должна осуществляться за счет снижения финансирования европейских аграриев, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Вопросы, которые входят в компетенцию министерства сельского хозяйства, также зависят и от внешних источников (финансирования — ред.). Я проинформировал министра, что близится ревизия бюджета Европейского союза. Есть планы дать Украине 50 миллиардов евро и есть большая дискуссия о том, откуда взять эти деньги", — сказал Фицо.
По словам премьера, условием финансовой помощи Киеву является гарантия того, что поддержка европейских аграриев останется неизменной.
Кроме того, премьер подчеркнул, что необходимо предотвратить расточительство средств и проконтролировать, чтобы они не попали в руки украинских коррупционеров.