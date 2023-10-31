БРАТИСЛАВА, 31 окт — ПРАЙМ. Помощь Украине не должна осуществляться за счет снижения финансирования европейских аграриев, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Неприятно". В Киеве поставили Фицо в один ряд с Орбаном

"Вопросы, которые входят в компетенцию министерства сельского хозяйства, также зависят и от внешних источников (финансирования — ред.). Я проинформировал министра, что близится ревизия бюджета Европейского союза. Есть планы дать Украине 50 миллиардов евро и есть большая дискуссия о том, откуда взять эти деньги", — сказал Фицо.

По словам премьера, условием финансовой помощи Киеву является гарантия того, что поддержка европейских аграриев останется неизменной.

Кроме того, премьер подчеркнул, что необходимо предотвратить расточительство средств и проконтролировать, чтобы они не попали в руки украинских коррупционеров.