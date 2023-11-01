МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Росфинмониторинг уже приступил к исполнению указа об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами — ведомство прорабатывает инструменты анализа и мониторинга, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин в интервью газете "Известия". Набиуллина раскрыла, какие компании обяжут продавать валютную выручку

Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны, в том числе, мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.

Комментируя вопрос о том, будет ли создана специальная система для отслеживания валютных потоков, глава Росфимониторинга сообщил: "Появились новые механизмы расчетов в рублевых и других национальных валютах, с помощью клиринговых операций, задействуются новые страны, новые схемы. В связи с этим принято решение о том, чтобы использовать нашу систему мониторинга за финансовыми потоками, попытаться увидеть, всё ли, что представляется в отчетности, соответствует действительности".

"Мы уже приступили к исполнению указа об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами. Отрабатываем инструменты анализа и мониторинга", — добавил он.

По его словам, ведомство пересмотрело вопросы взаимодействия с ЦБ и смежными ведомствами — ФНС, ФТС, а также с уполномоченными банками.