МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Работа Росфинмониторинга в новых регионах страны стала одной из причин приостановки членства РФ в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force), заявил глава ведомства Юрий Чиханчин. Росфинмониторинг зафиксировал утроение числа операций с криптовалютой

ФАТФ приостановила членство России в организации в феврале 2023 года. Росфинмониторинг назвал это решение политизированным и безосновательным.

"У нас создано там управление. Это, по существу, и стало одним из поводов приостановления нашего членства в FATF. Акцент делаем на мониторинге и контроле за расходованием средств, которые выделяются на восстановление инфраструктуры", — сказал Чиханчин в интервью газете "Известия", комментируя вопрос о том, работает ли уже ведомство в новых регионах РФ.

Тем не менее решение ФАТФ, по словам главы Росфинмониторинга, — это политизированное решение, "никак не связанное с оценкой нашей реальной работы". "При этом мы остаемся активным членом глобальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма", — добавил он.

Так, как отметил Чиханчин, Росфинмониторинг продолжает работать на площадке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), одной из региональных групп по типу FATF. В нее, кроме России, входят восемь государств: Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

"На ближайшем пленарном заседании ЕАГ, которое пройдет в декабре этого года в Китае, мы представим отчет о прогрессе нашей системы. После оценки международными экспертами Евразийская группа направит результаты в FATF. Также Россия недавно стала наблюдателем в МЕНАФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке), где активно взаимодействует с партнерами на равноправной и, что важно, не политической, профессиональной основе", — пояснил глава ведомства.