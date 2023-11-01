МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Банк России в среду, 1 ноября, выпускает в обращение памятную монету "Омская область" номиналом 10 рублей, сообщает регулятор. ЦБ выпускает в обращение памятные монеты "Аленький цветочек"

"Банк России 3 ноября 2023 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "Омская область" серии "Российская Федерация", — говорится в сообщении.

Диаметр монеты — 27 миллиметров, тираж — 1 миллион штук. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца. На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. На боковой стороне рифленая поверхность с надписями "Десять рублей", повторяющимися дважды и разделенными звездочками.

На лицевой стороне монеты расположены надписи "Банк России" и "2023", изображены ветви лавра и дуба и указан номинал монеты — 10 рублей. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "руб", наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска — товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба Омской области, на кольце по окружности имеются надписи, разделенные точками: в верхней части — "Российская Федерация", в нижней — "Омская область".

Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей безо всяких ограничений, напоминает ЦБ.