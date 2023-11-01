МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Стоимость драгоценных металлы начинает расти, когда люди ждут каких-либо масштабных событий, например наступления мирового финансового кризиса, заявил "Ленте.ру" экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. ЦБ не опасается банковского кризиса в России, заявила Набиуллина

"Золото, платина — это убежище, это говорит о том, что нас ждет большой-пребольшой кризис. Какой будет "черный лебедь", я не знаю, мировая война, крах зоны евро", — пояснил он.

Разуваев предположил, что "нас ждет большой-пребольшой кризис", Италия или Испания могут выйти из зоны евро и, соответственно, пересчитают свой суверенный долг из евро в лиру или в песету.

"По факту это дефолт, банковский кризис, может, и еще что-то будет. Но в принципе это предвестники кризиса, и он будет конечно мировой", — отметил он.

Аналитик также напомнил слова Роберта Кийосаки, говорившего о приближении величайшей в мировой истории катастрофы на фондовых рынках и посоветовал инвесторам, "как не утонуть с кораблем дураков". По его мнению, разделение средств между облигациями и акциями в пропорции 60% на 40% потеряло смысл, современный антикризисный портфель должен включать в себя 75% золота, серебра и биткоина и 25% акций нефтяных компаний.

Он также отметил, что если будет большой кризис и рецессия, то снизятся цены на энергоносители.