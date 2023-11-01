С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго России обсуждает с Минфином компенсацию демпферных выплат, в том числе через налоги для экспортных нефтеперерабатывающих заводов, сообщил журналистам глава Минэнерго Николай Шульгинов в кулуарах Петербургского международного газового форума. Шульгинов заявил о "паузе" в переговорах о транзите нефти через Белоруссию

"Мы работаем с Минфином по деталям. Это должно быть совместное решение. Мы должны находить совместные решения, мы их обсуждаем и вынесем. Решения связаны с возвратом демпфера, решения связаны с обеспечением источников компенсации, в том числе расширение компенсации за демпфер на газ для тех, кто получает повышенный демпфер. А также мы будем рассматривать возможность более справедливого налогообложения экспортно-ориентированных НПЗ", — сказал он.

XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.