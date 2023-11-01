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2023
https://1prime.ru/finance/20231101/842149324.html
Минэнерго рассматривает компенсацию демпферных выплат
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Минэнерго России обсуждает с Минфином компенсацию демпферных выплат, в том числе через налоги для экспортных нефтеперерабатывающих заводов, сообщил журналистам глава Минэнерго... ПРАЙМ, 01.11.2023
финансы, налоги, экономика, новости, россия, компенсация, демпфер, налоги, нпз
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго России обсуждает с Минфином компенсацию демпферных выплат, в том числе через налоги для экспортных нефтеперерабатывающих заводов, сообщил журналистам глава Минэнерго Николай Шульгинов в кулуарах Петербургского международного газового форума.
"Мы работаем с Минфином по деталям. Это должно быть совместное решение. Мы должны находить совместные решения, мы их обсуждаем и вынесем. Решения связаны с возвратом демпфера, решения связаны с обеспечением источников компенсации, в том числе расширение компенсации за демпфер на газ для тех, кто получает повышенный демпфер. А также мы будем рассматривать возможность более справедливого налогообложения экспортно-ориентированных НПЗ", — сказал он.
XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.