МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий открывать индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-III) — с более гибкими условиями. В Госдуму внесли поправки о приеме бойцов СВО и их детей в колледжи

ИИС — это специальный счет, для которого предусмотрены льготы по НДФЛ. Сейчас в России действуют ИИС двух типов (А и Б): по первому предусмотрен возврат владельцу счета 13% внесенной на него суммы, по второму — освобождение от налога на доход от инвестиций при закрытии счета. Но получить эти льготы можно лишь при условии, что счет открыт минимум в течение трех лет. Предполагается, что по ИИС-III будет работать комбинация налоговых льгот, предусмотренных ранее для счетов первого и второго типов.

Законопроект разработан правительством во исполнение поручения президента РФ в целях создания дополнительных финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений и приток инвестиций на финансовый рынок. Он предусматривает возможность начиная с 2024 года открывать ИИС-III.

В том числе управляющие компании (УК) паевых инвестиционных фондов (ПИФ) смогут открывать ИИС-III, на которых можно будет учитывать паи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ), находящихся под управлением такой УК, и денежные средства, передаваемые в оплату таких паев или полученные при их погашении.

Согласно пояснительной записке, это "позволит не только расширить возможности инвесторов формировать долгосрочные сбережения, но и исключит необоснованный налоговый арбитраж", когда налоговые стимулы предоставляются при инвестировании через посредников — профучастников рынка ценных бумаг и отсутствуют при долгосрочном прямом инвестировании через УК. При этом в связи с различными требованиями к составу и структуре активов разных типов ПИФов на начальном этапе планируется дать УК право открывать и вести ИИС-III только в отношении ОПИФ. ВТБ объявил о повышении с 2 ноября ставок по вкладам и накопительным счетам

Граждане, которые открыли ИИС до 1 января 2024 года, смогут продолжить его использовать на прежних условиях либо трансформировать в ИИС-III без заключения нового договора. А инвесторы, не имеющие действующего ИИС на эту дату, смогут оформить договор на ведение ИИС-III.

Законопроект позволяет гражданам открывать не более трех ИИС-III, причем без ограничения по сумме денежных средств. При этом для предупреждения возможных злоупотреблений нельзя будет переводить активы с одного ИИС-III на другой ранее открытый ИИС-III, на котором уже учитываются какие-либо активы.

При необходимости дорогостоящего медицинского лечения граждане смогут полностью или частично снять средства с ИИС-III без расторжения договора. Перечень таких дорогостоящих видов лечения утвердит правительство, а Банк России установит перечень предоставляемых при этом документов, порядок их подачи и сроки рассмотрения. Кроме того, кабмин установит критерии ценных бумаг, в том числе иностранных эмитентов, которые нельзя будет приобрести на индивидуальный инвестсчет.