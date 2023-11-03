САМАРКАНД (Узбекистан), 3 ноя — ПРАЙМ. Мир будет постепенно уходить в сторону диверсификации использования разных валют и форм платежей международных расчетов, а доллар, хотя и переживает свое падение, все равно останется лидером, считает президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико в ходе Евразийского экономического форума. Посол оценил расчеты в нацвалютах между Россией и Боливией

По его словам, страны, ставшие объектом американских санкций, обвиняют США в том, что доллар используется в качестве "геоэкономического" оружия. "Но означает ли это, что мир откажется от использования доллара? Конечно же, нет. Доллар был, есть и еще долго будет оставаться основным средством международных расчетов, даже если его доля будет продолжать снижаться, переживая взлеты и падения, как это происходит сейчас. Возможно, мы увидим ускорение сроков этой объективной тенденции", — сказал Фаллико.

"Скорее, речь идет о развитии различных форм и механизмов платежей: диверсифицированном использовании валют, удобных и безопасных платежных методов и систем, среди которых доллар по-прежнему будет оставаться лидером", — считает он. В то же время Фаллико усомнился, что тенденция к сокращению использования доллара в расчетах в итоге приведет к резкому росту спроса на альтернативное средство международных платежей, в частности на юань или гипотетическую валюту БРИКС.

Столкнувшись с некоторыми политическими решениями ряда западных стран, объективно негативными для их экономики и разрушительными для компаний, многие экономисты формулируют вопрос, влияет ли экономика и экономические интересы на политику, или же политика диктует ход событий, продолжил он.

"В конечном счете легко обнаружить, что эти политические решения продиктованы экономическими интересами стран-гегемонов, протагонистов мировой экономики и политики, стремящихся как ослабить и унизить экономику стран — "геополитических" противников, так и подавить коммерческую конкуренцию своих союзников, подчинив их экономику и национальные интересы своим экономическим и политическим интересам", — заметил Фаллико.