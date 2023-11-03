Минфин Украины: будущее Киева зависит от решений США
РИМ, 3 ноя — ПРАЙМ. Будущее Украины зависит от США, однако внимание Вашингтона к Киеву ослабло на фоне палестино-израильского конфликта, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera украинский министр финансов Сергей Марченко.
"Наше будущее зависит от решений США. Мы верим, что администрация сможет найти решение. Мы находимся в решающем моменте, потому что внимание к Украине немного угасает, и мы хотели бы остаться в международной повестке дня", — сказал он.
Марченко напомнил, что без денег США Украину ждет "радикальный сценарий".
Он добавил, что всеобщее внимание к палестино-израильскому конфликту является негативным сигналом для Украины.
Ранее палата представителей США поддержала законопроект о выделении Израилю 14,3 миллиарда долларов. Однако документ не включал в себя поддержку Украины.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.
https://1prime.ru/finance/20231103/842167934.html