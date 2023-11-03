РИМ, 3 ноя — ПРАЙМ. Будущее Украины зависит от США, однако внимание Вашингтона к Киеву ослабло на фоне палестино-израильского конфликта, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera украинский министр финансов Сергей Марченко. Украина зависит от США, но продолжает просить деньги, заявила конгрессвуман

"Наше будущее зависит от решений США. Мы верим, что администрация сможет найти решение. Мы находимся в решающем моменте, потому что внимание к Украине немного угасает, и мы хотели бы остаться в международной повестке дня", — сказал он.

Марченко напомнил, что без денег США Украину ждет "радикальный сценарий".

Он добавил, что всеобщее внимание к палестино-израильскому конфликту является негативным сигналом для Украины.

Ранее палата представителей США поддержала законопроект о выделении Израилю 14,3 миллиарда долларов. Однако документ не включал в себя поддержку Украины.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.