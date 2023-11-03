ЕРЕВАН, 3 ноя — ПРАЙМ. Денежные переводы физлиц из России в Армению в январе-августе 2023 года выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,7 миллиарда долларов, сообщил в пятницу министр экономики Армении Ваан Керобян. "Победа" запустила новые прямые рейсы из России в ОАЭ и Армению

"В январе-августе объем денежных переводов физических лиц из России в Армению составил 2,7 миллиарда долларов, увеличившись на 42%", — сказал Керобян в пятницу в парламенте страны в ходе обсуждения проекта госбюджета 2024 года.

По его словам, общий объем таких трансфертов за указанный период — то есть в адрес Армении со стороны всех стран — вырос на 31,3% и составил 3,8 миллиарда долларов.