2023-11-03T15:54:36+03:00
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2023
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В Армении отметили увеличение денежных переводов из России
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Денежные переводы физлиц из России в Армению в январе-августе 2023 года выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,7 миллиарда долларов, сообщил в... ПРАЙМ, 03.11.2023
финансы, новости, армения, россия, деньги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЕРЕВАН, 3 ноя — ПРАЙМ. Денежные переводы физлиц из России в Армению в январе-августе 2023 года выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,7 миллиарда долларов, сообщил в пятницу министр экономики Армении Ваан Керобян.
"В январе-августе объем денежных переводов физических лиц из России в Армению составил 2,7 миллиарда долларов, увеличившись на 42%", — сказал Керобян в пятницу в парламенте страны в ходе обсуждения проекта госбюджета 2024 года.
По его словам, общий объем таких трансфертов за указанный период — то есть в адрес Армении со стороны всех стран — вырос на 31,3% и составил 3,8 миллиарда долларов.