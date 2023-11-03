МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Нацбанк Украины (центробанк, НБУ) прогнозирует, что по итогам этого года дефицит государственного бюджета достигнет 29% ВВП без учета грантов в доходах, прежде всего из-за более высоких потребностей на безопасность и оборону страны. Путин подписал закон о возврате к прежнему принципу бюджетного правила

"Дефицит бюджета без учета грантов в доходах в 2023 году составит почти 29% ВВП. В условиях более длительной продолжительности высоких рисков безопасности значительный дефицит будет сохраняться и в 2024 году (более 20% ВВП)", — говорится в инфляционном отчете, опубликованном на сайте регулятора.

Уровень дефицита будет шире, чем предполагалось, прежде всего из-за более высоких потребностей безопасности и расходов на оборону.

В НБУ также отметили, что при условии снижения рисков для безопасности и вместе с дальнейшим ростом доходов бюджета будет способствовать сокращению дефицита госбюджета до 13% ВВП в 2025 году.

Регулятор признает, что уровень госдолга и дальше будет оставаться высоким, при этом он не будет оказывать значительного давления на госбюджет в ближайшие годы. Так, предполагается, что объем внешней его поддержки по итогам текущего года превысит 45 миллиардов долларов.

В центробанке Украины также предполагают, что по итогам текущего года инфляция замедлится до 5,8% и будет оставаться умеренной на прогнозном горизонте, несмотря на ускорение в следующем году. Также регулятор прогнозирует рост экономики в этом году почти на 5%, а в следующем — еще на 3,6%.