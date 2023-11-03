Путин: такой коррупции, как на Украине, нет в мире, там все имеет цену
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Коррупция на Украине узаконена, Западу не хватит сил с ней бороться, заявил президент России Владимир Путин.
"Там (на Украине) эта коррупция, она фактически узаконена. Почему американцы пытаются бороться с этой коррупцией и ничего не получается? Я думаю, что и не получится", — заявил лидер российского государства.
По словам президента, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире, так как на Украине у всего есть цена.
"У нас и в России много проблем. И в России, и во всем мире боремся с коррупцией, но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, такого в мире нет, я вас уверяю, можете мне поверить, я же плотно общался с бывшими руководителями", — подчеркнул Путин.
По словам российского лидера, бывшие руководители Украины не стеснялись говорить о суммах, за которые возможно решить какой-либо вопрос.
"У меня просто челюсть отваливалась: я говорю, что у вас вот так? Ну, да у нас вот так". — добавил президент.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.
Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
https://1prime.ru/finance/20231103/842170396.html