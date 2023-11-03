МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Коррупция на Украине узаконена, Западу не хватит сил с ней бороться, заявил президент России Владимир Путин.

Киев, Украина

Украина может занять второе место по объемам помощи от США

"Там (на Украине) эта коррупция, она фактически узаконена. Почему американцы пытаются бороться с этой коррупцией и ничего не получается? Я думаю, что и не получится", — заявил лидер российского государства.

По словам президента, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире, так как на Украине у всего есть цена. 

"У нас и в России много проблем. И в России, и во всем мире боремся с коррупцией, но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, такого в мире нет, я вас уверяю, можете мне поверить, я же плотно общался с бывшими руководителями", — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, бывшие руководители Украины не стеснялись говорить о суммах, за которые возможно решить какой-либо вопрос.

"У меня просто челюсть отваливалась: я говорю, что у вас вот так? Ну, да у нас вот так". — добавил президент.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.

Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.