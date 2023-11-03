МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Коррупция на Украине узаконена, Западу не хватит сил с ней бороться, заявил президент России Владимир Путин. Украина может занять второе место по объемам помощи от США

"Там (на Украине) эта коррупция, она фактически узаконена. Почему американцы пытаются бороться с этой коррупцией и ничего не получается? Я думаю, что и не получится", — заявил лидер российского государства.

По словам президента, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире, так как на Украине у всего есть цена.

"У нас и в России много проблем. И в России, и во всем мире боремся с коррупцией, но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, такого в мире нет, я вас уверяю, можете мне поверить, я же плотно общался с бывшими руководителями", — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, бывшие руководители Украины не стеснялись говорить о суммах, за которые возможно решить какой-либо вопрос.

"У меня просто челюсть отваливалась: я говорю, что у вас вот так? Ну, да у нас вот так". — добавил президент.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.

Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.