ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон заявил, что уменьшает пакеты военной помощи Киеву из-за недостатка средств. Генсек "Хезболлах" оценил атаки на базы США в Ираке и Сирии

"Мы начинаем передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок", — сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она призвала конгресс скорее выполнить заявку президента США Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов и доказать, что "США продолжают решительную поддержку Украины".

Стоимость очередного пакета военной помощи составила 425 миллионов долларов, из которых 125 миллионов пришлись на оружие и боеприпасы со складов Пентагона.