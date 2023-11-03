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2023
https://1prime.ru/finance/20231103/842172600.html
Белый дом признал, что сокращает пакеты помощи Украине
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Вашингтон заявил, что уменьшает пакеты военной помощи Киеву из-за недостатка средств. "Мы начинаем передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы... ПРАЙМ, 03.11.2023
финансы, новости, сша, помощь украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон заявил, что уменьшает пакеты военной помощи Киеву из-за недостатка средств.
"Мы начинаем передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок", — сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она призвала конгресс скорее выполнить заявку президента США Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов и доказать, что "США продолжают решительную поддержку Украины".
Стоимость очередного пакета военной помощи составила 425 миллионов долларов, из которых 125 миллионов пришлись на оружие и боеприпасы со складов Пентагона.