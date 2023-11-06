МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) на Украине с понедельника начала работу по проведению второго пересмотра выполнения Киевом программы механизма расширенного финансирования, сообщает Национальный банк Украины (НБУ). В Британии предрекли кражу Киевом денег у беднейших стран-членов ЕС

"С 6 ноября начинает работу миссия Международного валютного фонда с целью консультаций по статье IV Соглашений МВФ и проведение второго пересмотра выполнения Украиной программы механизма расширенного финансирования", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацбанка.

По данным НБУ, миссия будет работать в гибридном формате – офлайн и онлайн. В состав украинской команды, которая присоединится к рабочим встречам непосредственно в Варшаве и дистанционно из Киева, войдут представители нацбанка, министерства финансов и других государственных органов и учреждений.

Как уточнили в нацбанке, в ходе второго пересмотра программы будет обсуждаться состояние выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках меморандума об экономической и финансовой политике. Речь идет, в частности, о мерах в сфере налогово-бюджетной, монетарной и валютной политики, обеспечении финансовой стабильности, а также структурных реформ для средне- и долгосрочного экономического роста. Кроме того, будет рассмотрен вопрос источников финансирования дефицита госбюджета Украины, включая международную финансовую помощь и внутренний долговый рынок. В Киеве считают, что Запад не может себе позволить усталость от Украины

"Пересмотр будет непростым, однако команда Украины более 20 месяцев… работает слаженно и эффективно. Мы четко осознаем критическую необходимость сохранения поддержки МВФ не только для дальнейшего финансирования нужд бюджета, но и в целом для развития нашей страны и ее европейского будущего", – приводит слова главы НБУ Андрея Пышного пресс-служба.

Ранее нацбанк Украины прогнозировал уменьшение международной помощи Киеву в 2024 и 2025 годах до 38,5 и 25 миллиардов долларов соответственно.

Миссия Международного валютного фонда начала 25 сентября в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования. Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования, Украина получила около 890 миллионов долларов, которые направят на бюджетную поддержку.

В марте исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Всего в этом году Киев имеет возможность получить три транша на общую сумму 4,5 миллиарда долларов. Позже Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.