МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что предпочел бы чрезмерно ужесточить денежно-кредитную политику, нежели сделать недостаточно для снижения инфляции к целевому уровню центрального банка 2%. Об этом в понедельник сообщила газета Wall Street Journal. ФРС США оставит политику без изменений, считают в SEB Research

"Недостаточное ужесточение не позволит нам вернуться к 2% в разумные сроки", — сказал Кашкари в интервью изданию.

По словам Кашкари, ему необходимо больше информации, чтобы принять твердое решение относительно дальнейшего курса процентных-ставок. "Я не готов сказать, что мы находимся в хорошем положении", — отметил он.