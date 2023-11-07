2023-11-07T08:12:53+03:00
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2023-11-07T08:12:53+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231107/842185559.html
В ФРС США хотят продолжить ужесточение денежно-кредитной политики
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Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что предпочел бы чрезмерно ужесточить денежно-кредитную политику, нежели сделать недостаточно для снижения... ПРАЙМ, 07.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что предпочел бы чрезмерно ужесточить денежно-кредитную политику, нежели сделать недостаточно для снижения инфляции к целевому уровню центрального банка 2%. Об этом в понедельник сообщила газета Wall Street Journal.
"Недостаточное ужесточение не позволит нам вернуться к 2% в разумные сроки", — сказал Кашкари в интервью изданию.
По словам Кашкари, ему необходимо больше информации, чтобы принять твердое решение относительно дальнейшего курса процентных-ставок. "Я не готов сказать, что мы находимся в хорошем положении", — отметил он.