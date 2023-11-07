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Совфед рассмотрит закон о федеральном бюджете 22 ноября
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Совет Федерации 22 ноября на заседании планирует рассмотреть закон о федеральном бюджете РФ на 2024-26 годы, сообщил РИА Новости глава бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов... ПРАЙМ, 07.11.2023
финансы, экономика, госпроекты, новости, совфед, закон, бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации 22 ноября на заседании планирует рассмотреть закон о федеральном бюджете РФ на 2024-26 годы, сообщил РИА Новости глава бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов.
"Планируем рассмотреть закон о федеральном бюджете на заседании (Совфеда) 22 ноября", — сказал политик.
Он отметил, что предварительно документ будет обсуждаться на заседании комитета 20 ноября, сенаторы ожидают, что на него придет глава Минфина Антон Силуанов.