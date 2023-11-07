МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации 22 ноября на заседании планирует рассмотреть закон о федеральном бюджете РФ на 2024-26 годы, сообщил РИА Новости глава бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов. В Совфеде предложили избирать советы директоров компаний на срок более года

"Планируем рассмотреть закон о федеральном бюджете на заседании (Совфеда) 22 ноября", — сказал политик.

Он отметил, что предварительно документ будет обсуждаться на заседании комитета 20 ноября, сенаторы ожидают, что на него придет глава Минфина Антон Силуанов.