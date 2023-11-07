МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Федеральное казначейство опубликовало на сайте отчет об исполнении федерального бюджета на 1 октября 2023 года, согласно этим данным, дефицит бюджета РФ за девять месяцев текущего года составил 1,45 триллиона рублей, тогда как предварительная оценка Минфина за этот период была на уровне 1,699 триллиона рублей (1% ВВП). Казначейство улучшило оценку дефицита бюджета России

В начале октября Минфин России предварительно оценил объем поступивших за девять месяцев доходов бюджета в 19,734 триллиона рублей, что соответствует объему поступления доходов за аналогичный период 2022 года, а расходов — в 21,432 триллиона рублей (+9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Согласно этим данным, бюджет был исполнен с дефицитом в 1% ВВП, или 1,699 триллиона рублей.

Исходя из данных Федерального казначейства, объем доходов бюджета за январь-сентябрь текущего года составил 19,734 триллиона рублей, не изменившись относительно предварительной оценки, а объем расходов — 21,184 триллиона рублей, снизившись на 248 миллиардов рублей. Таким образом, уточненная оценка дефицита за девять месяцев текущего года составила 1,45 триллиона рублей.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). Дефицит на текущий год запланирован на уровне 2,925 триллиона рублей, или 2% ВВП. Тем не менее, как сообщал ранее министр финансов Антон Силуанов, дефицит бюджета в текущем году "будет точно не выше 2%, а возможно и ниже".