МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Выдвигаемая в ЕС идея направить замороженные российские активы на восстановления Украины вызывает опасения в нескольких странах союза, пишет издание Politico. Более ста британских компаний признались в нарушении санкций против России

Отмечается, что данная инициатива по российским активам выдвигается уже давно, но Европейский центральный банк и ряд стран, в том числе Франция, Германия и Бельгия, выражают опасения, что это приведет к перекосу на финансовых рынках и ослабит позиции евро как резервной валюты.

Кроме того, Бельгия и Люксембург хотят получить гарантии, что им не придется нести из-за этого все юридические и финансовые риски.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что Брюссель вместе со странами "Большой семерки" и Еврокомиссией пытается выработать "такое структурное решение по замороженным активам, которое не дестабилизирует международную финансовую систему". Он также добавил, что для изъятия активов нужна правовая основа, а способа использовать их без тяжелых последствий для экономики не существует.

В середине сентября еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс напомнил, что конфискация активов возможна только по решению суда и призвал выработать единые европейские правила по данной проблеме.