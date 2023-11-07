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2023
https://1prime.ru/finance/20231107/842188330.html
В Европе испугались передавать российские активы Украине
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Выдвигаемая в ЕС идея направить замороженные российские активы на восстановления Украины вызывает опасения в нескольких странах союза, пишет издание Politico. Отмечается, что... ПРАЙМ, 07.11.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, ес, россия, санкции против рф, европа, замороженные активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Выдвигаемая в ЕС идея направить замороженные российские активы на восстановления Украины вызывает опасения в нескольких странах союза, пишет издание Politico.
Отмечается, что данная инициатива по российским активам выдвигается уже давно, но Европейский центральный банк и ряд стран, в том числе Франция, Германия и Бельгия, выражают опасения, что это приведет к перекосу на финансовых рынках и ослабит позиции евро как резервной валюты.
Кроме того, Бельгия и Люксембург хотят получить гарантии, что им не придется нести из-за этого все юридические и финансовые риски.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что Брюссель вместе со странами "Большой семерки" и Еврокомиссией пытается выработать "такое структурное решение по замороженным активам, которое не дестабилизирует международную финансовую систему". Он также добавил, что для изъятия активов нужна правовая основа, а способа использовать их без тяжелых последствий для экономики не существует.
В середине сентября еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс напомнил, что конфискация активов возможна только по решению суда и призвал выработать единые европейские правила по данной проблеме.