МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. В России разоблачили крупную группировку фальшивомонетчиков, печатавшую до двух миллиардов поддельных рублей в год и работавшую в семи регионах страны, сообщила ФСБ России. "Лучшие в мире". В ЦБ оценили новые банкноты

"Совместно с МВД России пресечена деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, специализировавшегося на изготовлении и оптовой реализации высококачественных поддельных билетов Банка России номиналом 5000 рублей на территории семи субъектов, а именно Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Республики Дагестан и Республики Крым", — уточняется в релизе.

По данным ФСБ, процесс изготовления фальшивых купюр состоял из нескольких этапов, каждый из которых проходил по разным адресам. Фальшивые деньги реализовывались через даркнет, ломбарды и личные встречи.

При обысках было изъято более 20 миллионов фальшивых рублей, оборудование для изготовления фальшивок, а также возбуждены дела организации преступного сообщества и изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег.

"Задержаны 24 участника ОПС, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — заключили в ФСБ.