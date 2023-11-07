МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Объем средств, выделенных внепланово на поддержку авиаотрасли в условиях санкционного давления, в 2023 году прогнозируется выше 40 миллиардов рублей, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Росавиация спрогнозировала объем перевозок в 2024 году

"Мы также благодарны правительству Российской Федерации и Министерству транспорта за внеплановые средства на поддержку отрасли в условиях санкций. В 2023 году эта сумма может превысить 40 миллиардов рублей", — сказал он в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

Ядров подчеркнул, что средства были выделены на компенсацию расходов российских авиакомпаний на фоне внешних санкций, поддержку системы организации воздушного движения и временно закрытых аэропортов в Центральной России и на юге страны. Благодаря поддержке со стороны власти в России удалось сохранить парк импортных самолетов, процесс по снятию с регистрации за рубежом воздушных судов отечественных авиакомпаний также продолжается.