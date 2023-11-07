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2023
https://1prime.ru/finance/20231107/842189944.html
Росавиация заявила об увеличении размера внеплановой поддержки авиаотрасли
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Объем средств, выделенных внепланово на поддержку авиаотрасли в условиях санкционного давления, в 2023 году прогнозируется выше 40 миллиардов рублей, заявил глава Росавиации... ПРАЙМ, 07.11.2023
транспорт, финансы, бизнес, новости, россия, финансы, росавиация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Объем средств, выделенных внепланово на поддержку авиаотрасли в условиях санкционного давления, в 2023 году прогнозируется выше 40 миллиардов рублей, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Мы также благодарны правительству Российской Федерации и Министерству транспорта за внеплановые средства на поддержку отрасли в условиях санкций. В 2023 году эта сумма может превысить 40 миллиардов рублей", — сказал он в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
Ядров подчеркнул, что средства были выделены на компенсацию расходов российских авиакомпаний на фоне внешних санкций, поддержку системы организации воздушного движения и временно закрытых аэропортов в Центральной России и на юге страны. Благодаря поддержке со стороны власти в России удалось сохранить парк импортных самолетов, процесс по снятию с регистрации за рубежом воздушных судов отечественных авиакомпаний также продолжается.