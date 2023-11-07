2023-11-07T13:31:06+03:00
2023-11-07T13:31:06+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20231107/842190380.html
В Совфеде оценили последствия повышения ключевой ставки ЦБ
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Повышение ключевой ставки Центробанком осенью не повлияло на стоимость государственных заимствований, снижение инфляционных ожиданий может стать одним из факторов более быстрого... ПРАЙМ, 07.11.2023
финансы, новости, ставка банка россии, госзаимствования, совфед
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки Центробанком осенью не повлияло на стоимость государственных заимствований, снижение инфляционных ожиданий может стать одним из факторов более быстрого снижения ставки в долгосрочном периоде, сказал РИА Новости во вторник член бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
ЦБ РФ в июле начал ужесточать денежно-кредитную политику, в последний раз ставку поднял в октябре — сразу на 2 процентных пункта, до 15% годовых.
"Повышение ключевой ставки в сентябре и октябре не повлияло на стоимость государственных заимствований. Более того последнее повышение привело к ралли на рынке ОФЗ (облигации федерального займа)", — сказал сенатор.
По его мнению, это свидетельствует о том, что "инвесторы поверили в усилия ЦБ и правительства по обузданию инфляции".
"В дальнейшем снижение инфляционных ожиданий может стать одним из факторов более быстрого снижения ключевой ставки в долгосрочном периоде", — считает Шендерюк-Жидков.