МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки Центробанком осенью не повлияло на стоимость государственных заимствований, снижение инфляционных ожиданий может стать одним из факторов более быстрого снижения ставки в долгосрочном периоде, сказал РИА Новости во вторник член бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Набиуллина отметила влияние роста ставки на инфляцию

ЦБ РФ в июле начал ужесточать денежно-кредитную политику, в последний раз ставку поднял в октябре — сразу на 2 процентных пункта, до 15% годовых.

"Повышение ключевой ставки в сентябре и октябре не повлияло на стоимость государственных заимствований. Более того последнее повышение привело к ралли на рынке ОФЗ (облигации федерального займа)", — сказал сенатор.

По его мнению, это свидетельствует о том, что "инвесторы поверили в усилия ЦБ и правительства по обузданию инфляции".

"В дальнейшем снижение инфляционных ожиданий может стать одним из факторов более быстрого снижения ключевой ставки в долгосрочном периоде", — считает Шендерюк-Жидков.