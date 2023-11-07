МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Совкомбанк и "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) объявляют о старте конкурса среди технологических компаний, корпораций, стартапов и независимых разработчиков по разработке цифровых продуктов для благотворительных фондов и социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщили в банке. Совкомбанк рассказал о льготном кредитовании бизнеса

"В современном мире цифровизация становится критически важным фактором для обеспечения устойчивости и эффективности некоммерческого сектора. Наша цель — помочь некоммерческим организациям упростить и автоматизировать свои технические процессы и рутинные задачи, чтобы они могли сосредоточиться на своей главной миссии — оказывать помощь нуждающимся", — отметил генеральный директор "Совкомбанк Технологии" Вячеслав Литовченко.

Конкурс проводится в рамках проекта "Технологии добра" и направлен на поиск цифровых интеграционных решений, учитывающих специфику и потребности благотворительного сектора. Рассматриваются готовые технологии и заявки в формате технического задания от команд разработчиков, готовых кастомизировать имеющиеся собственные решения или создать их "под ключ" с нуля.

Лучшие продукты будут размещены на платформе "Технологии добра", а их авторы разделят призовой фонд в размере 5 миллионов рублей.

Тематики отбора включают 5 ключевых блоков, соответствующих основным направлениям операционной деятельности благотворительных организаций:



Управление финансовыми потоками, фандрайзинг;

Управление грантовой и стандартной отчетностью;

Управление проектной и программной деятельностью, внутренняя аналитика;

Управление внешними коммуникациями и маркетинг;

Создание и настройка инфраструктуры, включая ИТ-поддержку.

Подать заявку на участие можно до 15 декабря включительно на сайте конкурса "Технологии добра".