2023-11-07T13:56:00+03:00
2023-11-07T14:08:07+03:00
2023-11-07T13:56:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231107/842190738.html
Греф ожидает рекордную прибыль в российском банковском секторе
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сбербанк ожидает рекордную прибыль в 2023 году как для себя, так и по сектору в целом, надеется на рекордные финансовые показатели и в 2024 году, заявил глава Сбербанка Герман... ПРАЙМ, 07.11.2023
банки, финансы, новости, герман греф, банки, прибыль
https://cdnn.1prime.ru/images/84044/19/840441942.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84044/19/840441942.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84044/19/840441941.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84044/19/840441941.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84044/19/840441929.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84044/19/840441929.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20231107/842189221.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает рекордную прибыль в 2023 году как для себя, так и по сектору в целом, надеется на рекордные финансовые показатели и в 2024 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции во вторник.
"Год, скорее всего, действительно будет самым успешным за весь период, и для нас мы ожидаем рекордной прибыли, и для банковского сектора тоже", — сказал он.
"Что будет в следующем году, пока сказать сложно, я имею в виду банковский сектор. Мы смотрим позитивно на развитие нашего бизнеса, мы в следующем году надеемся тоже на очень хорошие показатели, рекордные показатели", — добавил Греф.