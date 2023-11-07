МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает рекордную прибыль в 2023 году как для себя, так и по сектору в целом, надеется на рекордные финансовые показатели и в 2024 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции во вторник. Россияне рекордно вложились в ПИФы денежного рынка, пишут СМИ

"Год, скорее всего, действительно будет самым успешным за весь период, и для нас мы ожидаем рекордной прибыли, и для банковского сектора тоже", — сказал он.

"Что будет в следующем году, пока сказать сложно, я имею в виду банковский сектор. Мы смотрим позитивно на развитие нашего бизнеса, мы в следующем году надеемся тоже на очень хорошие показатели, рекордные показатели", — добавил Греф.