МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Международные резервы Украины за октябрь снизились на 1,9%, составив чуть меньше 39 миллиардов долларов, сообщили в центробанке страны (нацбанке, НБУ). В Европе испугались передавать российские активы Украине

"По состоянию на 1 ноября 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 38,97 миллиарда долларов США. В октябре они снизились на 1,9%. Такая динамика обусловливалась интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центробанка.

По информации регулятора, правительство Украины выплатило 892,5 миллиона долларов за обслуживание и погашение государственного долга, 135,8 миллиона долларов долга перед Всемирным банком, более 80 миллионов долларов выплачено Международному валютному фонду (МВФ).

"В течение октября правительству поступило 3,3 миллиарда долларов США. Из этой суммы 1,59 миллиарда долларов — макрофинансовая помощь от ЕС, 1,15 миллиарда долларов — грант от США через целевой Фонд доноров Всемирного банка, 572,7 миллиона долларов — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа", — добавили в центробанке.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 6 октября заявил, что международные резервы Украины в сентябре снизились на 1,7% и достигли 39,7 миллиарда долларов.