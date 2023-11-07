2023-11-07T16:11:53+03:00
2023-11-07T16:11:53+03:00
2023-11-07T16:11:53+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231107/842193847.html
СМИ раскрыли последствия слов Залужного для финансирования Украины
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Представители Республиканской партии США могут отказаться предоставлять помощь Украине после заявления главкома ВСУ Валерия Залужного, передает New York Times. Ранее Залужный в... ПРАЙМ, 07.11.2023
финансы, новости, сша, украина, валерий залужный, финансирование
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/31/842193123.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/31/842193123.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/31/842193122.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/31/842193122.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/31/842193110.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/31/842193110.jpg
https://1prime.ru/society/20231107/842187003.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Представители Республиканской партии США могут отказаться предоставлять помощь Украине после заявления главкома ВСУ Валерия Залужного, передает New York Times.
Ранее Залужный в интервью Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте. Он добавил, что не надеется на прорыв ВСУ.
Как пишет газета, помощники президента США Джо Байдена "опасаются, что откровенность генерала Залужного затруднит убедить республиканцев проголосовать за непрекращающееся финансирование" конфликта.
NYT добавляет, что глава Белого дома испытывает трудности в ситуации на Ближнем Востоке. По данным издания, влияние Байдена в палестино-израильском конфликте ограничено, несмотря на "центральную роль США как поставщика оружия и разведданных".