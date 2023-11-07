МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Представители Республиканской партии США могут отказаться предоставлять помощь Украине после заявления главкома ВСУ Валерия Залужного, передает New York Times. На Украине раскрыли странные детали гибели помощника Залужного

Ранее Залужный в интервью Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте. Он добавил, что не надеется на прорыв ВСУ.

Как пишет газета, помощники президента США Джо Байдена "опасаются, что откровенность генерала Залужного затруднит убедить республиканцев проголосовать за непрекращающееся финансирование" конфликта.

NYT добавляет, что глава Белого дома испытывает трудности в ситуации на Ближнем Востоке. По данным издания, влияние Байдена в палестино-израильском конфликте ограничено, несмотря на "центральную роль США как поставщика оружия и разведданных".