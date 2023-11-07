МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Россиянам старше 70 лет необходимо ввести надбавку к пенсии, если они имели на иждивении троих и более детей, заявила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Россиянам раскрыли, у кого самая большая пенсия в стране

С таким предложением депутат обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

"В данной связи предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трех и более детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой", — сказала она.

Лантратова попросила Голикову изучить возможность повысить размер выплат и представить позицию правительства по данному вопросу.

Согласно предложению депутата, пенсионеры старше 70 лет и воспитавшие трех и более детей (в том числе и приемных) смогут получать дополнительную выплату в размере 7 567 рублей в месяц.

Страховая пенсия — ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц заработной платы и иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью этих застрахованных лиц.