МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 0,7% ВВП, или 1,235 триллиона рублей, при этом динамика расходов казны сохраняется на нормальном уровне — за 10 месяцев они увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11,7%, до 24,341 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Казначейство улучшило оценку дефицита бюджета России

"Динамика исполнения расходов федерального бюджета сохраняется на нормальном уровне после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов. По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 10 месяцев 2023 года составил 24 341 миллиарда рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 11,7% г/г (+4,1% г/г с начала 2 квартала 2023 года)", – говорится в сообщении.

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-октябре 2023 года составил 23 106 миллиарда рублей, что на 4,4% выше объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом – наблюдается устойчивая положительная динамика", – отмечает Минфин.

Дефицит бюджета за 10 месяцев составил 1,235 триллиона рублей. При этом Минфин также представил оценку дефицита и в процентах к ВВП – он составил 0,7%. За аналогичный период прошлого года дефицит бюджета составлял 0,2% ВВП. При этом в действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей.

"Динамика поступления доходов и финансирования расходов в течение января-октября текущего года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного баланса, утвержденными в законе о бюджете", — отмечает ведомство.

Минфин сообщает, что в целом в 2023 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в действующем законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в соответствии с нормами бюджетного правила. "Это обеспечивает стабильность первичного структурного дефицита на уровне параметров закона о бюджете", – говорится в сообщении.

При этом ведомство подчеркивает, что повышенную гибкость в управлении бюджетом, включая возможность перенаправить часть средств на непредвиденные расходы, обеспечивает наличие нераспределенных резервов, "а также высвобождение бюджетных ассигнований в размере 1 496 миллиардов рублей вследствие авансового перечисления Фонду пенсионного и социального страхования в декабре 2022 года отдельных трансфертов, предусмотренных на 2023 год".