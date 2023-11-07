МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Ненефтегазовые доходы бюджета России за январь-октябрь выросли на 28,7%, до 15,896 триллиона рублей, нефтегазовые доходы — сократились на 26,3%, до 7,21 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте Минфина. Эксперты оценили среднюю доходность вкладов в банках России

"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 15 896 миллиардов рублей и увеличились на 28,7% г/г. Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области — в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", — говорится в сообщении.

В целом, по данным министерства, объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января-октября 2023 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной в действующем законе о бюджете на текущий год.

"Нефтегазовые доходы составили 7 210 миллиарда рублей и снизились на 26,3% г/г, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Юралс в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа", — говорится в сообщении. В Минфине США оценили последствия разрыва связей с КНР

Месячная динамика нефтегазовых доходов остается на уровне, значимо превышающем их базовый размер (8 триллионов рублей в год), при этом в октябре 2023 года объем нефтегазовых доходов превысил уровень прошлого года более чем на 27%, уточняет Минфин.

"Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов", — подчеркивается в сообщении.