2023-11-07T17:17:43+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20231107/842195013.html
Главы американских ведомств призвали Конгресс одобрить пакет помощи Киеву
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Руководители американских ведомств, включая министра финансов, министра обороны, госсекретаря и главу USAID, обратились к Конгрессу с просьбой одобрить бюджетную помощь Украине в... ПРАЙМ, 07.11.2023
финансы, экономика, новости, сша, украина, финансы, помощь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Руководители американских ведомств, включая министра финансов, министра обороны, госсекретаря и главу USAID, обратились к Конгрессу с просьбой одобрить бюджетную помощь Украине в размере 11,8 миллиарда долларов, сообщил Минфин США.
"Глава минфина Джанет Йеллен, глава минобороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и руководитель Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр отравили письмо в конгресс, призывая ускорить поддержку запроса администрации о предоставлении 11,8 миллиарда долларов для прямой бюджетной поддержки Украины", — уточняется в сообщении ведомства.
Ранее Белый дом предложил Конгрессу выделить средства на помощь и Израилю, и Украине, но Палата представителей (нижняя палата Конгресса), контролируемая республиканцами, отказалась рассматривать совместный запрос и предложила обсудить помощь для Украины отдельно.