МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Руководители американских ведомств, включая министра финансов, министра обороны, госсекретаря и главу USAID, обратились к Конгрессу с просьбой одобрить бюджетную помощь Украине в размере 11,8 миллиарда долларов, сообщил Минфин США. Украина критически зависима от внешнего финансирования, заявил депутат Рады

"Глава минфина Джанет Йеллен, глава минобороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и руководитель Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр отравили письмо в конгресс, призывая ускорить поддержку запроса администрации о предоставлении 11,8 миллиарда долларов для прямой бюджетной поддержки Украины", — уточняется в сообщении ведомства.

Ранее Белый дом предложил Конгрессу выделить средства на помощь и Израилю, и Украине, но Палата представителей (нижняя палата Конгресса), контролируемая республиканцами, отказалась рассматривать совместный запрос и предложила обсудить помощь для Украины отдельно.