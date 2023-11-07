МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), комментируя законопроект о вычете по НДФЛ на суммы добровольных взносов граждан в негосударственные пенсионные фонды, назвал индивидуальные инвестиционные счета, о которых идет речь в проекте, дополнительной пенсией. Аксаков раскрыл цель введения ИИС-III

"Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) — это дополнительный способ долгосрочных накоплений. Их можно будет открывать на срок не менее 10 лет (в переходный период — на срок не менее пяти лет с ежегодным повышением срока на год). Первые выплаты с ИИС предусмотрены через 10 лет после его открытия. Фактически, это дополнительная негосударственная пенсия, которую гражданин сформирует себе сам, и которую при желании можно будет получать, не дожидаясь наступления официального пенсионного возраста", — сообщил Кошелев РИА Новости.

Госдума во вторник в первом чтении поддержала законопроект правительства, который был разработан по поручению президента с целью сделать максимально удобной и выгодной для граждан программу долгосрочных сбережений, сообщил также депутат, добавив, что суть законопроекта в том, чтобы предоставить вычет по НДФЛ на суммы добровольных взносов граждан в негосударственные пенсионные фонды, а также на средства, размещаемые на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) с 1 января 2024 года.

При этом он отметил, что задача государства поддержать людей, задумывающихся о своем будущем.

Если человек добровольно направляет деньги на пенсионные накопления или индивидуальные инвестиционные счета, то на все эти суммы — в объёме до 400 тысяч рублей ежегодно — он сможет получить вычет по НДФЛ, при этом действующие инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ в отношении договоров на ведение ИИС, заключенных до 31 декабря 2023 года, сохранятся, также рассказал депутат.