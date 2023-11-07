2023-11-07T19:29:00+03:00
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2023-11-07T19:29:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231107/842196822.html
ЦБ спрогнозировал снижение потребления у россиян в 2024 году
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Жители России в 2024 году сократят потребление на 1-2% и перейдут к сберегательной модели поведения, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России. "В 2024 году с... ПРАЙМ, 07.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Жители России в 2024 году сократят потребление на 1-2% и перейдут к сберегательной модели поведения, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.
"В 2024 году с учетом более высоких ставок в экономике будут преобладать сберегательные настроения — потребление домашних хозяйств снизится на 1-2%", — ожидают в регуляторе.
Банк России прогнозирует, что по итогам 2023 года темп прироста потребления домохозяйств будет в диапазоне 5,5-6,5%. При этом "вклад прироста частного потребления в прирост выпуска в 2023 году находится вблизи исторического максимума с 2015 года (значения выше были достигнуты только в 2021 году)", отметили в ЦБ.
В последующий период, после 2024 года, спрос домохозяйств будет постепенно увеличиваться, а "к концу прогнозного горизонта вернется на темпы, соответствующие траектории сбалансированного роста экономики", заключили в регуляторе.