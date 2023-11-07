2023-11-07T22:42:58+03:00
2023-11-07T22:42:58+03:00
2023-11-07T22:42:58+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231107/842197448.html
МВФ предложило увеличить квоты стран в пропорции к текущим уровням
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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) рекомендовал увеличить на 50% квоты стран-членов организации по сравнению с их текущими значениями, говорится в... ПРАЙМ, 07.11.2023
финансы, новости, в мире, сша, мвф, квота, увеличение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 7 ноя — ПРАЙМ. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) рекомендовал увеличить на 50% квоты стран-членов организации по сравнению с их текущими значениями, говорится в опубликованном заявлении.
“Исполнительный совет предлагает совету управляющих увеличение квоты на 50% для членов в пропорции от их текущих квот”, — указано в сообщении МВФ.
Отмечается, что увеличение квоты “поможет защитить глобальную финансовую стабильность путем расширения постоянных ресурсов МВФ и снижения зависимости от заемных средств”.
“Предложение также включает в себя призыв разработать к июню 2025 года возможные подходы в качестве ориентира для дальнейшего перераспределения квот”, — добавили в международной организации и подчеркнули возможность создания новой формулы распределения долей участников МВФ.
Голосование совета управляющих по данному предложению, как ожидается, должно быть проведено до 15 декабря 2023 года и требует не менее 85% поддержки для утверждения.