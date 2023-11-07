ВАШИНГТОН, 7 ноя — ПРАЙМ. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) рекомендовал увеличить на 50% квоты стран-членов организации по сравнению с их текущими значениями, говорится в опубликованном заявлении. МВФ предложил "утопию" для России

“Исполнительный совет предлагает совету управляющих увеличение квоты на 50% для членов в пропорции от их текущих квот”, — указано в сообщении МВФ.

Отмечается, что увеличение квоты “поможет защитить глобальную финансовую стабильность путем расширения постоянных ресурсов МВФ и снижения зависимости от заемных средств”.

“Предложение также включает в себя призыв разработать к июню 2025 года возможные подходы в качестве ориентира для дальнейшего перераспределения квот”, — добавили в международной организации и подчеркнули возможность создания новой формулы распределения долей участников МВФ.

Голосование совета управляющих по данному предложению, как ожидается, должно быть проведено до 15 декабря 2023 года и требует не менее 85% поддержки для утверждения.